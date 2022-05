Spezia Atalanta 0-0 LIVE: fischio d’inizio al Picco! (Di domenica 8 maggio 2022) Allo stadio Picco, il match valido per la 36ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Spezia e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Picco, Spezia e Atalanta si affrontano nel match valido per la 36ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Spezia Atalanta 0-0 MOVIOLA fischio d’inizio – COMINCIA LA PARTITA AL PICCO Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Spezia Atalanta 0-0: risultato e tabellino Marcatori: Spezia (3-4-3): Provedel; Hristov, Erlic, Nikolaou; Amian, Maggiore, Kiwior, Bastoni; Verde, Agudelo, Gyasi. Allenatore: Thiago Motta.A disposizione: Zoet, Zovko, Bourabia, Kovalenko, Manaj, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 maggio 2022) Allo stadio Picco, il match valido per la 36ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Picco,si affrontano nel match valido per la 36ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA– COMINCIA LA PARTITA AL PICCO Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino Marcatori:(3-4-3): Provedel; Hristov, Erlic, Nikolaou; Amian, Maggiore, Kiwior, Bastoni; Verde, Agudelo, Gyasi. Allenatore: Thiago Motta.A disposizione: Zoet, Zovko, Bourabia, Kovalenko, Manaj, ...

Advertising

Atalanta_BC : ?? Scendiamo in campo così a La Spezia! ?? How we line up for #SpeziaAtalanta! Presented by @Plus500 #SerieATIM… - sportface2016 : #Atalanta, #Zapata salta lo #Spezia. #Gasperini non lo rischia in vista del #Milan - Ftbnews24 : Spezia-Atalanta: segui la Diretta LIVE della Serie A #SerieA - weirdgio : Roma 3-0 Trabzonspor Roma 5-1 CSKA Sofia Roma 1-0 Udinese Roma 2-0 Spezia Roma 1-0 Cagliari Roma 1-0 Atalanta Roma… - NedjaNav_55x : Spezia vs Atalanta en vivo HD Spezia vs Atalanta live in HD -