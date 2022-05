Sorrisi e concentrazione | a Venezia Mihajlovic torna in panchina

Advertising

comunichiamo : @Rossanel_DNA Non sei l'unica. Benvenuta nel club. Concentrazione, rispetto e sorrisi, questa è l'unica dotazione efficace. - EHEAAOO : meno sorrisi...più concentrazione... domenica ci giochiamo mezza finale... #CuneoVolley -

Dimesso dall'ospedale all'inizio della scorsa settimana, Sinisa Mihajlovic è tornato in panchina per Venezia - Bologna dopo le cure per prevenire il possibile ritorno della leucemia....sul campionato'. IL VANTAGGIO Un vantaggio non da poco per l'amico Brendan Rodgers con cui ha scherzato durante le interviste: 'Mi ha regalato uno dei vini più buoni al mondo'.... Mkhitaryan e Spinazzola, operazione Tirana I festeggiamenti per la finale conquistata sono andati in archivio, le lacrime asciugate e i sorrisi nuovamente trasformati in smorfie di cattiveria agonistica e concentrazione. La Roma si appresta a ...Non è stato tutto semplice, la concentrazione non è stata massima anche se la partita non è mai stata in discussione se non solamente nei primi punti iniziali di ogni set. Alla lunga la qualità della ...