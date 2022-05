Advertising

infoitsport : L'ex portiere dell'Inghilterra Shilton contro Maradona: 'Con la sua maglia non ci pulirei neanche i piatti' - infoitsport : Shilton contro Maradona: “Con la sua maglia non ci pulirei nemmeno i piatti” - cmdotcom : L'ex portiere dell'Inghilterra #Shilton contro #Maradona: 'Con la sua maglia non ci pulirei neanche i piatti'… - infoitsport : Shilton duro contro Maradona: frasi shock sulla sua maglia - zazoomblog : Shilton duro contro Maradona: frasi shock sulla sua maglia - #Shilton #contro #Maradona: #frasi -

A trentasei anni di distanza,è tornato sull'episodio durante un'intervista al Sun : 'Quel giorno non avrei scambiato la maglia con Maradona per tutto l'oro del mondo. Non la userei neanche ......da record quella indossata da Diego Armando Maradona al Mondiale '86l'Inghilterra, conservata dall'inglese Steve Hodge fino a oggi e . Ma quella partita fa ancora arrabbiare Peter, ...Ma Steve lo sapeva e per questo non ci ha detto nulla' L'ex numero uno, titolare nella sfida dei Mondiali 1986 in cui il 'Pibe de Oro' segnò con la famosa 'Mano de Dios', ha alzato i toni, dimostrando ...(Corriere della Sera) E sono contento che alla fine almeno un inglese abbia ottenuto qualcosa da quella partita" Ne ha parlato l'altro protagonista della 'Mano de Dios', il giocatore che era in porta ...