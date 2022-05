Sanità in lutto, il Saues dice addio a Benedetto Pepe (Di domenica 8 maggio 2022) “Ieri sera, durante una cena con alcuni medici, si è spento a Pozzuoli il nostro coordinatore nazionale Benedetto Pepe, napoletano, medico psichiatra tra i più attivi del nostro sindacato, padre esemplare, raro esempio di generosità sul lavoro e nella vita sociale”. Lo rende noto Paolo Ficco, presidente nazionale del Saues, sindacato autonomo urgenza emergenza sanitaria. “Col dolore per la sua scomparsa, esprimiamo il rammarico per la mancata tempestività dell’intervento dell’ambulanza del 118 lungamente attesa nel ristorante laddove i medici presenti si erano prontamente attivati per praticare i primi possibili soccorsi del caso. Alla moglie Angela, ai figli e ai suoi cari vanno i sensi più commossi del nostro cordoglio”, conclude Ficco. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 8 maggio 2022) “Ieri sera, durante una cena con alcuni medici, si è spento a Pozzuoli il nostro coordinatore nazionale, napoletano, medico psichiatra tra i più attivi del nostro sindacato, padre esemplare, raro esempio di generosità sul lavoro e nella vita sociale”. Lo rende noto Paolo Ficco, presidente nazionale del, sindacato autonomo urgenza emergenza sanitaria. “Col dolore per la sua scomparsa, esprimiamo il rammarico per la mancata tempestività dell’intervento dell’ambulanza del 118 lungamente attesa nel ristorante laddove i medici presenti si erano prontamente attivati per praticare i primi possibili soccorsi del caso. Alla moglie Angela, ai figli e ai suoi cari vanno i sensi più commossi del nostro cordoglio”, conclude Ficco. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Rosy46044624 : RT @ZeroGruppo: - ZeroGruppo : - annadelbello1 : RT @11Giuliano: Altro malore: È morto il radiologo Antonio Mangano, aveva 67 anni. Sanità in lutto a Padova. Non era solo un professionist… - BMussatti : RT @11Giuliano: Altro malore: È morto il radiologo Antonio Mangano, aveva 67 anni. Sanità in lutto a Padova. Non era solo un professionist… - Brasco71 : RT @11Giuliano: Altro malore: È morto il radiologo Antonio Mangano, aveva 67 anni. Sanità in lutto a Padova. Non era solo un professionist… -

Addio a Gianni Pisani, il celebre pittore muore a 87 anni Per questa chiesa Pisani ha realizzato il grande dipinto "La Madonna della Sanità" (2003). E' stato ... si costruisce attorno ad alcune "metafore ossessive": il mito dell'artista, il lutto, la morte, ... Morto il pittore Gianni Pisani, zio dell'avvocato Pisani: 'Ti immagino in cielo fra le nuvole' Lutto a Napoli. È infatti morto all'età di 87 anni il pittore Gianni Pisani , le cui opere sono ... I funerali si terranno domani 7 maggio alle 11 nella chiesa di Santa Maria della Sanità. È morto il radiologo Antonio Mangano, aveva 67 anni. Sanità in lutto a Padova Il Mattino di Padova Per questa chiesa Pisani ha realizzato il grande dipinto "La Madonna della" (2003). E' stato ... si costruisce attorno ad alcune "metafore ossessive": il mito dell'artista, il, la morte, ...a Napoli. È infatti morto all'età di 87 anni il pittore Gianni Pisani , le cui opere sono ... I funerali si terranno domani 7 maggio alle 11 nella chiesa di Santa Maria della