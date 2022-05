Questo è il momento decisivo per l'Italia. Perché è arrivata l'ora di agire (Di domenica 8 maggio 2022) Questo 2022 sarà un anno decisivo per le prospettive del nostro Paese, ma se ne sta parlando poco. Una delle cause, lodevolissima, è certamente l'attenzione concentrata sulla guerra in Ucraina. Eppure non dobbiamo dimenticare che in Italia si voterà, e si voterà più volte, e dopo l'ubriacatura populista della scorsa tornata politica del 2018, l'esito sarà particolarmente delicato e importante. Si comincerà con alcune elezioni regionali e amministrative, tra pochi mesi, e si concluderà ad aprile-maggio dell'anno venturo con le elezioni politiche generali e quelle regionali in Lombardia. Oggi non voglio ancora parlare di partiti, ma guardare la prospettiva dal punto di vista del sentimento europeista o meno degli elettori. L'Europa ha compiuto straordinari passi in avanti negli ultimi 24 mesi dal punto di vista della coesione ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 8 maggio 2022)2022 sarà un annoper le prospettive del nostro Paese, ma se ne sta parlando poco. Una delle cause, lodevolissima, è certamente l'attenzione concentrata sulla guerra in Ucraina. Eppure non dobbiamo dimenticare che insi voterà, e si voterà più volte, e dopo l'ubriacatura populista della scorsa tornata politica del 2018, l'esito sarà particolarmente delicato e importante. Si comincerà con alcune elezioni regionali e amministrative, tra pochi mesi, e si concluderà ad aprile-maggio dell'anno venturo con le elezioni politiche generali e quelle regionali in Lombardia. Oggi non voglio ancora parlare di partiti, ma guardare la prospettiva dal punto di vista del sentimento europeista o meno degli elettori. L'Europa ha compiuto straordinari passi in avanti negli ultimi 24 mesi dal punto di vista della coesione ...

Advertising

romeoagresti : Nota ufficiale di Jorge #Antun, l’agente di Paulo #Dybala: “Il giocatore è concentrato esclusivamente sul finale d… - Inter : FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Mino Raiola: a lui e a tutti i suoi cari… - borghi_claudio : ***SITUAZIONE GREEN PASS E MASCHERINE*** dato che c'è una gran confusione facciamo un riassunto. Il decreto 24 co… - IIILoveBoobS : Mi sento molto più confident in questo periodo, perfavore non rovinatemi questo momento - _xjbproudofyou : @_kekkacecere_ ESATTO IL MODO IN CUI IO LO STO ODIANDO IN QUESTO MOMENTO -