Omicron 4 e 5, ecco i sintomi per riconoscere le nuove varianti (Di domenica 8 maggio 2022) che si stanno diffondendo nel nostro paese Scoperta all’estero, le nuove varianti di Omicron, denominate BA.4 e BA.5, si stanno diffondendo rapidamente anche tra la popolazione italiana. Le nuove varianti, oltre ai classici sintomi – naso che cola, tosse, febbre e dolori diffusi – si riconoscono perché possono provocare dolore all’orecchio, mal di pancia e di stomaco, vertigini. Molto contagiose queste varianti, provocano una malattia, che seppur ha sintomi più lievi e localizzati alle vie aeree superiori desta comunque preoccupazione per le conseguenze che può provocare agli altri organi. Fabrizio Pregliasco a SkyTg24 ha dichiarato: «Sembra meno cattiva, però, attenzione: non è un raffreddore». Inoltre, il direttore sanitario dell’Istituto Ortopedico ... Leggi su 361magazine (Di domenica 8 maggio 2022) che si stanno diffondendo nel nostro paese Scoperta all’estero, ledi, denominate BA.4 e BA.5, si stanno diffondendo rapidamente anche tra la popolazione italiana. Le, oltre ai classici– naso che cola, tosse, febbre e dolori diffusi – si riconoscono perché possono provocare dolore all’orecchio, mal di pancia e di stomaco, vertigini. Molto contagiose queste, provocano una malattia, che seppur hapiù lievi e localizzati alle vie aeree superiori desta comunque preoccupazione per le conseguenze che può provocare agli altri organi. Fabrizio Pregliasco a SkyTg24 ha dichiarato: «Sembra meno cattiva, però, attenzione: non è un raffreddore». Inoltre, il direttore sanitario dell’Istituto Ortopedico ...

Advertising

MedicalFactsIT : Oggi ci parla di mascherine, con un punto di vista un po' diverso, partendo dalla peste in Manciuria per arrivare a… - 361_magazine : Omicron 4 e 5, ecco i sintomi per riconoscere le nuove varianti - Antigon25386936 : Mettiamola 'sta mascherina al chiuso, ché ci conviene. #COVID19 Omicron 4 e 5, ecco i sintomi delle nuove varianti… - RosarioPorzio1 : A ecco, quindi i sieri erano buoni, è il virus che essendo cambiato, omicron 4 - 5 lo rende quasi inefficace ? Bass… - CosenzaChannel : Covid, Omicron 4 e 5: ecco che autunno ci aspetta secondo gli esperti -