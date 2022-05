Marino: «Gasperini? Non c’è nulla da chiarire, i contatti sono quotidiani, il dialogo è continuo» (Di domenica 8 maggio 2022) Il direttore generale dell’Atalanta, Umberto Marino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport poco prima del match contro la Spezia. “Questa settimana sgombra ci ha aiutato a recuperare energie mentali e fisiche, abbiamo tre partite e ce la giochiamo come sappiamo fare. Oggi ultima spiaggia per l’Europa? È difficile fare pronostici, ogni turno di campionato ha sorprese clamorose. Il motto sarà fino alla fine, fino alla fine ci giocheremo le nostre carte”. Cosa è cambiato rispetto al girone d’andata? “Le domande ce le facciamo a tutti i livelli. Non può essere banalizzato a un solo tema, sicuramente c’è stato un calo. Questo rush finale ci permette di poter raggiungere un obiettivo importante. Siamo arrivati alle soglie della semifinale in Europa League”. Quando ci sarà un incontro con Gasperini? “Non c’è nulla da ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 8 maggio 2022) Il direttore generale dell’Atalanta, Umberto, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport poco prima del match contro la Spezia. “Questa settimana sgombra ci ha aiutato a recuperare energie mentali e fisiche, abbiamo tre partite e ce la giochiamo come sappiamo fare. Oggi ultima spiaggia per l’Europa? È difficile fare pronostici, ogni turno di campionato ha sorprese clamorose. Il motto sarà fino alla fine, fino alla fine ci giocheremo le nostre carte”. Cosa è cambiato rispetto al girone d’andata? “Le domande ce le facciamo a tutti i livelli. Non può essere banalizzato a un solo tema, sicuramente c’è stato un calo. Questo rush finale ci permette di poter raggiungere un obiettivo importante. Siamo arrivati alle soglie della semifinale in Europa League”. Quando ci sarà un incontro con? “Non c’èda ...

Advertising

napolista : Marino: «Gasperini? Non c’è nulla da chiarire, i contatti sono quotidiani, il dialogo è continuo» A Sky: «Il calo… - cmdotcom : #SpeziaAtalanta, #Marino: 'Contatti continui con #Gasperini, non c'è nulla da chiarire' - sportli26181512 : Atalanta, Marino: 'Contatti continui con Gasperini, non c'è nulla da chiarire': Il dg dell'Atalanta Umberto Marino… - TuttoMercatoWeb : Atalanta, il dg Marino: 'Incontro con Gasperini? I contatti sono quotidiani' - MilanPress_it : Il paragone di #Marino tra #Gasperini e #Sacchi ?? -