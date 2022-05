Marelli e il ruolo di Kkr: nuovi esuberi in vista? (Di domenica 8 maggio 2022) Roma, 08 mag – Non c’è pace per la Marelli Corp. Stiamo parlando della società di componentistica auto nata nel 2019 dall’unione della ex Magneti Marelli, venduta da Fca al fondo statunitense Kkr, con la giapponese Calsonic Kansei, che era già nel portafoglio degli americani. Secondo Milano Finanza l’azienda impegnata in una ristrutturazione del debito potrebbe dichiarare nuovi esuberi dopo quelli di inizio anno. Cerchiamo di capire meglio cosa sta avvenendo. Gli indiani compreranno la Marelli? Come riporta Milano Finanza, “Marelli è finita recentemente al centro delle indiscrezioni per un interesse degli indiani di Motherson Group con cui ha già in piedi alcune partnership industriali”. In pratica dopo pochi anni gli americani potrebbero disfarsi della grande azienda ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 8 maggio 2022) Roma, 08 mag – Non c’è pace per laCorp. Stiamo parlando della società di componentistica auto nata nel 2019 dall’unione della ex Magneti, venduta da Fca al fondo statunitense Kkr, con la giapponese Calsonic Kansei, che era già nel portafoglio degli americani. Secondo Milano Finanza l’azienda impegnata in una ristrutturazione del debito potrebbe dichiararedopo quelli di inizio anno. Cerchiamo di capire meglio cosa sta avvenendo. Gli indiani compreranno la? Come riporta Milano Finanza, “è finita recentemente al centro delle indiscrezioni per un interesse degli indiani di Motherson Group con cui ha già in piedi alcune partnership industriali”. In pratica dopo pochi anni gli americani potrebbero disfarsi della grande azienda ...

Advertising

ilmessaggeroit : Marelli investirà quasi 7 mln in Automotive Lighting. Ferrari: «Sito di Tolmezzo ruolo strategico in p... - Ansa_Fvg : Auto: Marelli investirà quasi 7 mln in Automotive Lighting. Ferrari, sito Tolmezzo ruolo strategico in piani svilup… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Notizie Locali FVG Auto: Marelli investirà quasi 7 mln in Automotive Lighting Ferrari, sito Tolmezzo r… -