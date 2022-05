Manuel Bortuzzo silurato da Rai Uno: Mara Venier si è infuriata (Di domenica 8 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Manuel Bortuzzo non ci sarà nella puntata di Domenica In da Mara Venier. Il nuotatore era uno dei volti più attesi del talk show, ma la conduttrice ha fatto saltare tutto. Ecco che cosa è successo. La notizia dell’assenza improvvisa dell’ex gieffino ha lasciato spiazzati tutti i fan, visto che il ragazzo era molto atteso Leggi su youmovies (Di domenica 8 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.non ci sarà nella puntata di Domenica In da. Il nuotatore era uno dei volti più attesi del talk show, ma la conduttrice ha fatto saltare tutto. Ecco che cosa è successo. La notizia dell’assenza improvvisa dell’ex gieffino ha lasciato spiazzati tutti i fan, visto che il ragazzo era molto atteso

trash_italiano : Salta l'ospitata di Manuel Bortuzzo a Domenica In per volere di Mara Venier - Saret8286 : @mel_cri Per me patetico è una persona che tratta le donne senza rispetto come ha fatto lui. Per me di patetico c'è… - telodogratis : Domenica In, salta l’ospitata di Manuel Bortuzzo: il motivo - comingsoonit : Stasera su #Rai1 il film per la televisione #Rinascere dedicato alla incredibile storia di #ManuelBortuzzo. - pupastra1973 : RT @Ivana81796426: Mar Venier fa saltare l’ospitata di manuel bortuzzo e suo padre sto volando #DomenicaIn -