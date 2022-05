LIVE Arnaldi-Cilic 1-4, ATP Roma 2022 in DIRETTA: subito break per il croato (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-AD Il croato guadagna metro dopo metro il centro del campo e chiude il punto con un dritto in contropiede. 40-40 Cilic non trova il lob vincente dopo l’avanzata a rete dell’azzurro. Seconda parità. 40-AD Appena lungo il dritto in allungo di Arnaldi. Altra palla break! 40-40 Il croato sbaglia la risposta di rovescio. Parità. 30-40 Cilic trova un angolo pazzesco con il rovescio: palla break per il numero 24 al mondo. 30-30 Risposta in rete del croato. 15-30 Cilic difende alla grande e porta l’azzurro all’errore. 15-15 Arnaldi sale a rete e trova una bella accelerazione con il rovescio. 0-15 Il croato conquista il primo punto ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-AD Ilguadagna metro dopo metro il centro del campo e chiude il punto con un dritto in contropiede. 40-40non trova il lob vincente dopo l’avanzata a rete dell’azzurro. Seconda parità. 40-AD Appena lungo il dritto in allungo di. Altra palla! 40-40 Ilsbaglia la risposta di rovescio. Parità. 30-40trova un angolo pazzesco con il rovescio: pallaper il numero 24 al mondo. 30-30 Risposta in rete del. 15-30difende alla grande e porta l’azzurro all’errore. 15-15sale a rete e trova una bella accelerazione con il rovescio. 0-15 Ilconquista il primo punto ...

