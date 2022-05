Leo Gassmann soccorre una ragazza stuprata a Roma: "Le sue urla non le dimenticherò" (Di domenica 8 maggio 2022) Il cantante Leo Gassmann ha soccorso una turista americana vittima di stupro a Roma, come lui stesso ha raccontato tramite le storie di Instagram. Leo Gassmann, figlio di Alessandro Gassmann, ha raccontato sui social di aver soccorso una ragazza vittima di stupro a Roma. Il cantante ha ammesso che non dimenticherà mai le urla della vittima, invitando tutte le persone a fare sempre la propria parte per rendere il mondo un posto migliore. In città grandi come come Roma, purtroppo, sono praticamente all'ordine del giorno fatti incresciosi riguardanti delinquenti, abusatori e via dicendo. Nelle scorse ore, ad esempio, un'altra turista è stata aggredita e violentata da un uomo, come ha raccontato sui social Leo Gassmann, figlio di Alessandro ... Leggi su movieplayer (Di domenica 8 maggio 2022) Il cantante Leoha soccorso una turista americana vittima di stupro a, come lui stesso ha raccontato tramite le storie di Instagram. Leo, figlio di Alessandro, ha raccontato sui social di aver soccorso unavittima di stupro a. Il cantante ha ammesso che non dimenticherà mai ledella vittima, invitando tutte le persone a fare sempre la propria parte per rendere il mondo un posto migliore. In città grandi come come, purtroppo, sono praticamente all'ordine del giorno fatti incresciosi riguardanti delinquenti, abusatori e via dicendo. Nelle scorse ore, ad esempio, un'altra turista è stata aggredita e violentata da un uomo, come ha raccontato sui social Leo, figlio di Alessandro ...

