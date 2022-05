Leclerc centra la pole position a Miami | “Sarà una gara difficile | ma la Ferrari c’è”

(Di domenica 8 maggio 2022)si colora di Rossonel giorno della primadella storia della Formula 1. Sul bellissimo circuito cittadino della Florida tra una marea di vip e la ex first lady Michelle Obama, Charlesuna superseguito dal compagno di squadra Carlos Sainz che dopo le ultime delusione si riscatta e disegna una prima fila da appalusi per il Cavallino Rampante. Solo terzo il campione del mondo Max Verstappen che sbaglia nell’ultimo giro buono, poi il compagno di team Sergio Perez che porta la sua Red Bull sulla quarta piazza in griglia. La Mercedes dà segni di vita, questa volta soprattutto con Lewis Hamilton ottimo sesto, mentre delude il giovane George Russell che è fuori dalla top dieci ...

