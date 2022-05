Jessica Selassié e le sorelle pronte a stupire con un nuovo progetto: “Work in progress” (VIDEO) (Di domenica 8 maggio 2022) Jessica Selassié, Clarissa e Lulù pronte a stupire i loro fan. Ecco un piccolo spoiler mostrato sui social: “Work in progress” La giovane princess Jessica Selassié lo scorso 14 marzo è riuscita a vincere la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso della sua prima esperienza televisiva condivisa con le sue sorelle Lulù e Clarissa, le tre princess hanno ammaliato intere generazioni. Grazie alla loro dolcezza sono riuscite a mettersi in gioco e ad appassionare sempre di più il pubblico. L’esperienza nella Casa più spiata d’Italia per Clarissa si è conclusa poco prima di Natale, mentre Lulù e Jessica sono riuscite ad arrivare in finale, grazie all’affetto del pubblico. Leggi anche –> manuel bortuzzo salta ... Leggi su 361magazine (Di domenica 8 maggio 2022), Clarissa e Lulùi loro fan. Ecco un piccolo spoiler mostrato sui social: “in” La giovane princesslo scorso 14 marzo è riuscita a vincere la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso della sua prima esperienza televisiva condivisa con le sueLulù e Clarissa, le tre princess hanno ammaliato intere generazioni. Grazie alla loro dolcezza sono riuscite a mettersi in gioco e ad appassionare sempre di più il pubblico. L’esperienza nella Casa più spiata d’Italia per Clarissa si è conclusa poco prima di Natale, mentre Lulù esono riuscite ad arrivare in finale, grazie all’affetto del pubblico. Leggi anche –> manuel bortuzzo salta ...

