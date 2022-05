Il live blog con le notizie più importanti della 74esima giornata di guerra (Di domenica 8 maggio 2022) Nel 74esimo giorno di guerra in Ucraina le sirene d’allarme antiaeree hanno risuonato in quasi tutte le regioni ucraine. Intanto sono arrivati 1,3 miliardi di sterline da Londra che ha deciso, come già espresso più volte dal premier britannico Boris Johnson, di sostenere concretamente l’Ucraina con aiuti non solo militari ma anche umanitari. Il leader ucraino Zelensky, tra l’altro, nelle scorse ore ha fatto sapere che più di 300 civili sono stati messi in salvo dall’inizio dell’evacuazione dell’acciaieria di Azovstal, che Putin vorrebbe “prendere” il prima possibile. 9.00 – Attacco a una scuola nel Lugansk, sessanta civili dispersi Sono circa 60 i civili dispersi dopo l’attacco aereo di ieri pomeriggio, 7 maggio, dell’esercito russo su una scuola con un rifugio nella regione di Lugansk. A renderlo noto è il capo dell’amministrazione militare regionale, Sergii ... Leggi su open.online (Di domenica 8 maggio 2022) Nel 74esimo giorno diin Ucraina le sirene d’allarme antiaeree hanno risuonato in quasi tutte le regioni ucraine. Intanto sono arrivati 1,3 miliardi di sterline da Londra che ha deciso, come già espresso più volte dal premier britannico Boris Johnson, di sostenere concretamente l’Ucraina con aiuti non solo militari ma anche umanitari. Il leader ucraino Zelensky, tra l’altro, nelle scorse ore ha fatto sapere che più di 300 civili sono stati messi in salvo dall’inizio dell’evacuazione dell’acciaieria di Azovstal, che Putin vorrebbe “prendere” il prima possibile. 9.00 – Attacco a una scuola nel Lugansk, sessanta civili dispersi Sono circa 60 i civili dispersi dopo l’attacco aereo di ieri pomeriggio, 7 maggio, dell’esercito russo su una scuola con un rifugio nella regione di Lugansk. A renderlo noto è il capo dell’amministrazione militare regionale, Sergii ...

