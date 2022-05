Highlights e gol Pescara-FeralpiSalò 3-3: play off Serie C 2021/2022 (VIDEO) (Di domenica 8 maggio 2022) Il VIDEO con gli Highlights ed i gol di Pescara-FeralpiSalò 3-3, sfida valida per la gara d’andata dei play off nazionali della Serie C 2021/2022. Nel primo tempo Spagnoli risponde al vantaggio dei padroni di casa firmato da Memushaj. Nella ripresa succede di tutto. I lombardi premono e volano addirittura sopra di due reti grazie al tiro a giro sotto l’incrocio di Molfetta e al colpo di testa di Legati. La reazione degli abruzzesi è però rabbiosa. Il merito è del neo entrato Cernigoi, che prima realizza in mischia il gol che accorcia le distanze e poi serve una sponda perfetta a Rauti, che permette ai suoi d’impattare la gara. Tutto rimandato alla sfida di ritorno di giovedì prossimo per capire chi andrà avanti. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 8 maggio 2022) Ilcon glied i gol di3-3, sfida valida per la gara d’andata deioff nazionali della. Nel primo tempo Spagnoli risponde al vantaggio dei padroni di casa firmato da Memushaj. Nella ripresa succede di tutto. I lombardi premono e volano addirittura sopra di due reti grazie al tiro a giro sotto l’incrocio di Molfetta e al colpo di testa di Legati. La reazione degli abruzzesi è però rabbiosa. Il merito è del neo entrato Cernigoi, che prima realizza in mischia il gol che accorcia le distanze e poi serve una sponda perfetta a Rauti, che permette ai suoi d’impattare la gara. Tutto rimandato alla sfida di ritorno di giovedì prossimo per capire chi andrà avanti. SportFace.

Advertising

Inter : ?? | HIGHLIGHTS ??? Li avete visti bene i gol di ieri? Per sicurezza noi ve li mettiamo qui ?? Quale vi ha fatto url… - infoitsport : Salernitana-Cagliari: video, gol e highlights - sportli26181512 : Salernitana-Cagliari: video, gol e highlights: Pazzo pareggio nello scontro salvezza, 1-1 all'Arechi che rimanda qu… - PicenoTime : Venezia-Bologna 4-3, highlights. Prima vittoria per #Soncin, quinto gol in campionato di #Orsolini… - davideroberti_ : RT @Pall_Gonfiato: #SalernitanaCagliari 1-1 (VIDEO GOL HIGHLIGHTS): #Altare regala il pareggio e la speranza ai rossoblu al 98' https://t.c… -