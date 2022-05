Highlights e gol Juventus U23-Renate 1-1, Playoff Serie C 2021/2022 (VIDEO) (Di domenica 8 maggio 2022) Termina in pareggio al Moccagatta tra Juventus U23 e Renate, il match valevole per il primo turno dei Playoff nazionali del campionato di Serie C 2021/2022. Ad aprire le marcature ci hanno pensato i nerazzurri con la rete firmata da Celeghin al 25esimo, poi il pareggio siglato da Compagnon qualche minuto più tardi. Partita che finisce 1-1. LA CRONACA DEL MATCH SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 8 maggio 2022) Termina in pareggio al Moccagatta traU23 e, il match valevole per il primo turno deinazionali del campionato di. Ad aprire le marcature ci hanno pensato i nerazzurri con la rete firmata da Celeghin al 25esimo, poi il pareggio siglato da Compagnon qualche minuto più tardi. Partita che finisce 1-1. LA CRONACA DEL MATCH SportFace.

