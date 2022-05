Guerra Russia-Ucraina, dozzine di morti civili tra cui due ragazzini per la bomba su una scuola. Esplosioni a Odessa e Mikolaiv. Putin definisce i suoi nemici "feccia nazista". Kiev: “Abbiamo affondato una seconda nave russa con i droni” (Di domenica 8 maggio 2022) Zelensky: «Vinceremo. Del bunker di Hitler non rimasero che poche rovine». Sirene antiaeree in tutto il Paese. Evacuati i trecento civili dall’acciaieria. Il Papa affida alla Madonna «le lacrime del popolo ucraino che soffre per un una sciagura insensata» Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 8 maggio 2022) Zelensky: «Vinceremo. Del bunker di Hitler non rimasero che poche rovine». Sirene antiaeree in tutto il Paese. Evacuati i trecentodall’acciaieria. Il Papa affida alla Madonna «le lacrime del popolo ucraino che soffre per un una sciagura insensata»

