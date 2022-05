Finale regionale playoff | Todis Salerno fa sua gara 1 a Battipaglia

(Di domenica 8 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minuti– Vittoria in1 diper la’92, che sbanca il PalaZauli die batte le padrone di casa dell’Omeps Agrivit Afora 64-71 al termine di una partita gagliarda, in cui ha saputo soffrire. Giovedì al PalaSilvestri si giocherà2: le granatine avranno la possibilità di chiudere la serie in casa, per poi accedere ai concentramenti interregionali, ma non sarà facile contro una compagine forte e che si è anche rinforzata tanto. LA PARTITA. Sblocca dopo un minuto Milani da tre,risponde con un tiro dalla media di Datsko. Logoh da una parte e Opacic dall’altra muovono il punteggio, ma Milani da tre e De Feo in contropiede consentono ...

