F1 | Lando Norris | “L’ottavo posto è quello che mi aspettavo | domani sarà una gara a chi commetterà meno errori”

Leggi su oasport

(Di domenica 8 maggio 2022)non ha troppi motivi per sorridere al termine delle sue qualifiche del Gran Premio di Miami, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato posizionato attorno all’Hard Rock Stadium, il portacolori della McLaren non è andato oltre la quarta fila, con una MCL36 poco performante sul complicato lay-out della pista della Florida. Dopo il brillante podio conquistato a Imola, il pilota britannico confidava in una conferma importante anche a Miami, mafinale di oggi non può certo regalare grande soddisfazione. Il cronometro ha parlato di un 1:29.750 a 954 millesimi dalla pole position fissata da Charles Leclerc, un gap davvero notevole. Unico motivo per sorridere, avere relegato il compagno di team Daniel Ricciardo sei posizioni indietro, dato che l’australiano scatterà dalla ...