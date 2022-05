Diretta GP Miami: la gara riparte con Leclerc attaccato a Verstappen (Di domenica 8 maggio 2022) Verstappen non si lascia sorprendere da Leclerc e si porta a mezzo secondo mentre Sainz è bravo a resistere al tentativo di sorpasso di PerezLa safety-car ha spento le luci, la gara sta... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 8 maggio 2022)non si lascia sorprendere dae si porta a mezzo secondo mentre Sainz è bravo a resistere al tentativo di sorpasso di PerezLa safety-car ha spento le luci, lasta...

Advertising

SkySportF1 : ??? 'ED É POOOLLEEE POSITIOONN' ?? POOOLLEEE POSITIOOOON PER LECLERC I RISULTATI ? - fattoquotidiano : Formula 1, la diretta del gran premio di Miami e dove vedere la gara in tv: Leclerc parte in pole. Doppietta Ferrar… - SkySportF1 : ? SUPER MAX AL COMANDO ?? PROBLEMI ALLE GOMME PER LECLERC IL LIVE ? - RobertaFazio7 : RT @SkySportF1: ?? SUPER MAX LEADER DOPO I PIT STOP ?? BAGARRE TRA LE HAAS NELLE RETROVIE IL LIVE ? - RobertaFazio7 : RT @SkySportF1: ?? COLPO DI SCENA A MIAMI ?? SAFETY CAR IN PISTA IL LIVE ? -