Cobolli-Brooksby in tv: data, orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2022 (Di domenica 8 maggio 2022) Flavio Cobolli incontrerà l’americano Jenson Brooksby al primo turno degli Internazionali d’Italia 2022. Il romano è presente nel tabellone principale al Foro Italico grazie all’ausilio di una wild card. Per lui quest’anno si sono aperte le porte della top 150 grazie al successo al Challenger di Zadar. I miglioramenti di Cobolli sono ormai sotto gli occhi di tutti. Ci sono tutti gli ingredienti per alzare il livello, come dimostrano anche le recenti performance nelle qualificazioni di Monte Carlo e Belgrado. Servirà una grande partita al classe 2002 per venire a capo del tennis molto atipico e personale di Brooksby. Quest’ultimo è uno dei giovani su cui negli Stati Uniti stanno puntando moltissimo. Ormai è fisso nella top 50 ed in questi primi quattro mesi abbondanti ... Leggi su sportface (Di domenica 8 maggio 2022) Flavioincontrerà l’americano Jensonal primo turno degli. Il romano è presente nel tabellone principale al Foro Italico grazie all’ausilio di una wild card. Per lui quest’anno si sono aperte le porte della top 150 grazie al successo al Challenger di Zadar. I miglioramenti disono ormai sotto gli occhi di tutti. Ci sono tutti gli ingredienti per alzare il livello, come dimostrano anche le recenti performance nelle qualificazioni di Monte Carlo e Belgrado. Servirà una grande partita al classe 2002 per venire a capo del tennis molto atipico e personale di. Quest’ultimo è uno dei giovani su cui negli Stati Uniti stanno puntando moltissimo. Ormai è fisso nella top 50 ed in questi primi quattro mesi abbondanti ...

Advertising

sportface2016 : #IBI22 | Primo turno #Cobolli vs #Brooksby: quando e come seguirla - ATPtennis2002 : RT @FiorinoLuca: Sorteggio tabellone principale italiani Sonego ???? vs Shapovalov ???? Cobolli ???? vs Brooksby ???? Fognini ???? vs Thiem ???? Sinn… - infoitsport : Internazionali di Roma, ecco il sorteggio: Sinner contro Martinez, Cobolli pesca Brooksby - theycallhimpana : RT @FiorinoLuca: Sorteggio tabellone principale italiani Sonego ???? vs Shapovalov ???? Cobolli ???? vs Brooksby ???? Fognini ???? vs Thiem ???? Sinn… - GiuliaV5 : RT @federtennis: Le sfide di 1° turno degli italiani agli #IBI22 #Sinner ?? Martinez #Sonego ?? Shapovalov #Fognini ?? Thiem #Cobolli ?? Broo… -