Calcio: Mihajlovic, 'non riesco a capire rigore per il Venezia ma abbiamo perso per colpa nostra' (Di domenica 8 maggio 2022) Venezia, 8 mag. - (Adnkronos) - "Noi siamo partiti malissimo, siamo entrati in campo poco aggressivi. Questo lo dimostra il primo gol subito, quello non lo subisci nemmeno quando si gioca scapoli contro ammogliati. Poi abbiamo avuto la forza di reagire, l'abbiamo ribaltata e avevamo la partita in mano. Poi c'è stato questo rigore che non mi convince: l'arbitro ha arbitrato bene, ha lasciato correre però ha fischiato questo rigore che non riesco a capire. Medel prima tocca la palla poi sfiora il piede dell'avversario, poi al Var ha confermato la sua scelta". Lo dice l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, ai microfoni di Dazn, dopo la sconfitta per 4-3 a Venezia. "E' strano che l'arbitro al triplice fischio sia andato subito negli ... Leggi su iltempo (Di domenica 8 maggio 2022), 8 mag. - (Adnkronos) - "Noi siamo partiti malissimo, siamo entrati in campo poco aggressivi. Questo lo dimostra il primo gol subito, quello non lo subisci nemmeno quando si gioca scapoli contro ammogliati. Poiavuto la forza di reagire, l'ribaltata e avevamo la partita in mano. Poi c'è stato questoche non mi convince: l'arbitro ha arbitrato bene, ha lasciato correre però ha fischiato questoche non. Medel prima tocca la palla poi sfiora il piede dell'avversario, poi al Var ha confermato la sua scelta". Lo dice l'allenatore del Bologna Sinisa, ai microfoni di Dazn, dopo la sconfitta per 4-3 a. "E' strano che l'arbitro al triplice fischio sia andato subito negli ...

Advertising

sportface2016 : #Bologna, che stoccata di #Mihajlovic all'#Inter: “Volevano vincerla prima perché sul campo non ce l’avrebbero mai… - sportmediaset : Bentornato Sinisa: Miha torna in panchina dopo un mese e mezzo #veneziabologna #mihajlovic #sportmediaset… - sportmediaset : Bologna, la vittoria più bella: Mihajlovic lascia l'ospedale #MIhajlovic #bologna #sportmediaset… - infoitsport : Calcio: Venezia, cori e applausi dai tifosi per Mihajlovic - susydigennaro : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Mihajlovic: 'Una sconfitta che brucia, il rigore non mi convince' -