Boxe | Daniele Scardina vs Giovanni De Carolis in tv | programma | orario e streaming

(Di domenica 8 maggio 2022) La grandesbarca a Milano conDeche si affronteranno in un super derby italiano invenerdì 13 maggio all’Allianz Cloud a Milano. L’evento inizierà alle 20:00 ma il main event è inintorno alle 23:00: potrete seguire la riunione in diretta esclusiva su Dazn.(20-0 con 16 vittorie prima del limite) dovrà difendere il titolo intercontinentale WBO contro De(29-10-1 con 13 KO). Numero 1 e 2 del ranking dei pesi supermedi italiani.alza l’asticella, Dedopo la sconfitta contro Richards vuole tornare nei piani alti con la classe di chi campione del mondo lo è stato. Da monitorare anche il sottoclou: la spagnola ...

Nel match clou, il campione intercontinentale Wbo dei pesi supermediScardina difenderà il ... dopo essere diventata campionessa mondiale di kickboxing e thai, potrebbe diventare anche ......di guadagnare abbastanza con lada non dover fare un altro lavoro, diventare un personaggio conosciuto dal grande pubblico, partecipare a programmi televisivi con grandi ascolti come...Boxe, Daniele Scardina contro Giovanni De Carolis in tv: programma, orario e streaming a Milano. Come seguire l'incontro di supermedi ...ROMA - É quasi tutto pronto per la 'Milano Boxing Night', super evento della boxe in programma venerdì 13 maggio all'Allianz Cloud. Nel match clou, il campione intercontinentale Wbo dei pesi supermedi ...