ATP Roma 2022, Aslan Karatsev sfiderà Djokovic al secondo turno, Krajinovic trionfa con Tiafoe (Di domenica 8 maggio 2022) Gli Internazionali di Roma 2022 hanno preso il via quest'oggi, 8 maggio, con quattro partite. Assieme ai due ko delle due giovani wild card azzurre Francesco Passaro (con Cristian Garin) e Matteo Arnaldi (con Marin Cilic), sono stati disputati altri due match nell'impianto del Foro Italico. Il serbo Filip Krajinovic ha vinto una durissima sfida contro lo statunitense Frances Tiafoe, avendo bisogno di due tiratissimi tie-break per spuntarla. Un po' di rimpianti per il ragazzo del Maryland, che ha avuto più chance di brekkare l'avversario, ben sei, ma crollando entrambe le volte in cui era al servizio nei giochi rivelatisi decisivi. Il vincitore terrà a battesimo Andrey Rublev. Nel quarto match di giornata è invece Aslan Karatsev ad 'aggiudicarsi' l'onore di sfidare Novak Djokovic al secondo turno.

