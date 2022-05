Ascolti tv 7 maggio 2022 altre opzioni: Spalletti, Klopp, Conte, Leclerc, Alcaraz e Simon Yates in evidenza. Iris fenomeno nuova Auditel? (Di domenica 8 maggio 2022) Ascolti Serie A: Torino-Napoli fa il 4,1% sul big screen di Dazn. Lazio-Samp fa 1,2%. Su Sky Liverpool-Tottenham 0,6%, Qualifiche Formula 1 al 6,6%. Alcaraz vs. Dyokovic a 185 mila Un sabato sportivo importante, ricco di eventi cult, e più che aperitivo, quindi, quello 7 maggio 2022 in tv, con le sfide più attese della Serie A e la gara della Formula Uno in programma comunque alla domenica (in curiosa semi coincidenza, con Verona-Milan su Dazn e però, dalle 22.00 il Gp di Miami con le Ferrari in prima fila su Sky). Ieri in prima serata veniva trasmessa Lazio-Sampdoria, dopo l’esclusiva streaming pomeridiana di Torino-Napoli e Sassuolo-Udinese. Il match di Dazn ha dovuto fare i conti con le qualifiche del Gp di Miami dalle 22.00 su Sky ed ha corso in contrapposizione con la Premier League e quindi Liverpool-Tottenham ... Leggi su tvzoom (Di domenica 8 maggio 2022)Serie A: Torino-Napoli fa il 4,1% sul big screen di Dazn. Lazio-Samp fa 1,2%. Su Sky Liverpool-Tottenham 0,6%, Qualifiche Formula 1 al 6,6%.vs. Dyokovic a 185 mila Un sabato sportivo importante, ricco di eventi cult, e più che aperitivo, quindi, quello 7in tv, con le sfide più attese della Serie A e la gara della Formula Uno in programma comunque alla domenica (in curiosa semi coincidenza, con Verona-Milan su Dazn e però, dalle 22.00 il Gp di Miami con le Ferrari in prima fila su Sky). Ieri in prima serata veniva trasmessa Lazio-Sampdoria, dopo l’esclusiva streaming pomeridiana di Torino-Napoli e Sassuolo-Udinese. Il match di Dazn ha dovuto fare i conti con le qualifiche del Gp di Miami dalle 22.00 su Sky ed ha corso in contrapposizione con la Premier League e quindi Liverpool-Tottenham ...

