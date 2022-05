Ammazza due poliziotti in Questura: assolto. La vergogna che umilia i morti in divisa (Di domenica 8 maggio 2022) Assoluzione. Perché incapace di intendere e volere. Per quel terribile doppio omicidio, Alejandro Augusto Stephan Meran, il dominicano che il 4 ottobre del 2019 ha ucciso gli agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta dentro le mura della Questura di Trieste, potrebbe anche non fare mezzo di carcere. La richiesta di assoluzione, formula dal pm Federica Riolino («non a cuor leggero»), si è basata sugli esiti della perizia richiesta dalla Corte d'Assise e dai legali dell'assassino. Quel giorno, dicono, Merano non era in sé. Non solo: a far virare sull'infermità mentale, stati anche le testimonianze del fratello proprio l'omicida un anno prima, quando al volante di un'auto sfondò una barriera di protezione dell'aeroporto di Monaco e salì su un aereo chiedendo di raggiungere il Brasile. Nella sua requisitoria il pm ha sottolineato la «grande pericolosità sociale», chiedendo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 8 maggio 2022) Assoluzione. Perché incapace di intendere e volere. Per quel terribile doppio omicidio, Alejandro Augusto Stephan Meran, il dominicano che il 4 ottobre del 2019 ha ucciso gli agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta dentro le mura delladi Trieste, potrebbe anche non fare mezzo di carcere. La richiesta di assoluzione, formula dal pm Federica Riolino («non a cuor leggero»), si è basata sugli esiti della perizia richiesta dalla Corte d'Assise e dai legali dell'assassino. Quel giorno, dicono, Merano non era in sé. Non solo: a far virare sull'infermità mentale, stati anche le testimonianze del fratello proprio l'omicida un anno prima, quando al volante di un'auto sfondò una barriera di protezione dell'aeroporto di Monaco e salì su un aereo chiedendo di raggiungere il Brasile. Nella sua requisitoria il pm ha sottolineato la «grande pericolosità sociale», chiedendo ...

