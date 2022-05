Zengavò in Sicilia accolti da un bagno di folla | ecco l’incontro con i fan VIDEO

Leggi su 361magazine

(Di sabato 7 maggio 2022), Andrea e Rosalinda insieme inper due eventi imperdibili: i due ex gieffini inondati di affetto, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si sono conosciuti durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip e da quel giorno non si sono mai più lasciati. I due ex gieffini dopo l’esperienza televisiva sono andati a convivere a Milano. Negli ultimi mesi hanno allargato la loro famiglia accogliendo un cucciolo di carlino, Chinu. Andrea e Rosalinda sono sempre più amati e sostenuti da milioni di fan ed inoltre la loro brillante carriera sta spiccando il volo verso progetti importanti. La Cannavò lo scorso febbraio ha debuttato nell’ambito musicale con il primo singolo “Sempre Avanti” che ha riscosso fin da subito un clamoroso successo. Mentre Zenga ha esordito come opinionista sportivo in una nuova trasmissione ...