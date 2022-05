Valeria Graci, l’ex marito a processo: “Stalking, minacce, calci e pugni alla porta” (Di sabato 7 maggio 2022) Nel novembre del 2018 Valeria Graci ha pubblicato un post allarmante sul suo profilo Instagram. La comica ha caricato la foto del suo iPhone distrutto ed ha invitato le donne a denunciare quando sono vittime di violenza. “Questa è la fine che ha fatto il mio telefono. È stato frantumato in mille pezzi, lanciato e picchiato contro al muro schiacciato sotto i piedi e poi lanciato dal quarto piano. Ho perso tutto. HO PERSO TUTTO! Ma sono VIVA grazie a Dio Non abbiate paura di denunciare! Anche se la paura vi schiaccia l’ansia vi opprime e siete terrorizzate come lo sono io. Siate più forti della paura stessa. Dovete denunciate. Non è normale che sia normale, basta violenza sulle donne, violenza sulle donne, violenza psicologica, 25 novembre”. A Verissimo Valeria Graci ha rivelato qualche dettaglio in più ... Leggi su biccy (Di sabato 7 maggio 2022) Nel novembre del 2018ha pubblicato un postrmante sul suo profilo Instagram. La comica ha caricato la foto del suo iPhone distrutto ed ha invitato le donne a denunciare quando sono vittime di violenza. “Questa è la fine che ha fatto il mio telefono. È stato frantumato in mille pezzi, lanciato e picchiato contro al muro schiacciato sotto i piedi e poi lanciato dal quarto piano. Ho perso tutto. HO PERSO TUTTO! Ma sono VIVA grazie a Dio Non abbiate paura di denunciare! Anche se la paura vi schiaccia l’ansia vi opprime e siete terrorizzate come lo sono io. Siate più forti della paura stessa. Dovete denunciate. Non è normale che sia normale, basta violenza sulle donne, violenza sulle donne, violenza psicologica, 25 novembre”. A Verissimoha rivelato qualche dettaglio in più ...

