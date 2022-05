Uomini e Donne, Matteo Farnea rivela chi gli sta meno simpatico in studio e qual è la dama del Trono over che ammira (Di sabato 7 maggio 2022) Matteo Farnea è sicuramente uno dei personaggi che più sta emergendo nel Trono di Veronica Rimondi. Il ragazzo si è da subito distinto dagli altri corteggiatori proprio per il suo modo di corteggiare, attraverso frasi romantiche, gesti romantici e mazzi di fiori costanti. “Corteggiatore atipico“. Così si è definito lui stesso in un’intervista al Magazine di Uomini e Donne. Qui ha parlato del suo interesse verso Veronica, confermando che anche lei è una tronista atipica. Ormai per tutto il pubblico del programma, ma anche per la tronista stessa lui è il “principino“. Questo perché a molti ricorda proprio il principe de La Sirenetta, con grandi occhi blu e gesti super romantici. Questo nomignolo non sembra infastidire Matteo che anzi, si è dichiarato fiero di essere paragonato ad un ... Leggi su isaechia (Di sabato 7 maggio 2022)è sicuramente uno dei personaggi che più sta emergendo neldi Veronica Rimondi. Il ragazzo si è da subito distinto dagli altri corteggiatori proprio per il suo modo di corteggiare, attraverso frasi romantiche, gesti romantici e mazzi di fiori costanti. “Corteggiatore atipico“. Così si è definito lui stesso in un’intervista al Magazine di. Qui ha parlato del suo interesse verso Veronica, confermando che anche lei è una tronista atipica. Ormai per tutto il pubblico del programma, ma anche per la tronista stessa lui è il “principino“. Questo perché a molti ricorda proprio il principe de La Sirenetta, con grandi occhi blu e gesti super romantici. Questo nomignolo non sembra infastidireche anzi, si è dichiarato fiero di essere paragonato ad un ...

