Uomini e Donne, i fan notano l’assenza clamorosa: lo hanno fatto fuori? (Di sabato 7 maggio 2022) Anche ieri, venerdì 6 maggio, i fan di Uomini e Donne si sono collegati con lo studio di Maria De Filippi per seguire le vicende dell’ormai celebre programma Mediaset. Tuttavia, fin dai primi minuti gli affezionati alla trasmissione si sono resi conto che qualcosa non andava come sempre. In particolare, nella puntata di venerdì 6 maggio un’assenza ha fatto molto rumore e ha dato il via ad una serie di indiscrezioni sul web. I fan non hanno potuto fare a meno di notare come al fianco dell’immancabile Tina Cipollari non fosse presente Gianni Sperti, l’altro volto storico di Uomini e Donne. Ma cosa è accaduto all’opinionista del programma di Maria De Filippi? Un vero e proprio mistero, almeno inizialmente, anche perché la stessa conduttrice è andata avanti come se ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 7 maggio 2022) Anche ieri, venerdì 6 maggio, i fan disi sono collegati con lo studio di Maria De Filippi per seguire le vicende dell’ormai celebre programma Mediaset. Tuttavia, fin dai primi minuti gli affezionati alla trasmissione si sono resi conto che qualcosa non andava come sempre. In particolare, nella puntata di venerdì 6 maggio un’assenza hamolto rumore e ha dato il via ad una serie di indiscrezioni sul web. I fan nonpotuto fare a meno di notare come al fianco dell’immancabile Tina Cipollari non fosse presente Gianni Sperti, l’altro volto storico di. Ma cosa è accaduto all’opinionista del programma di Maria De Filippi? Un vero e proprio mistero, almeno inizialmente, anche perché la stessa conduttrice è andata avanti come se ...

Advertising

_Nico_Piro_ : #5maggio in #Ucraina 3,238 civili uccisi (1,162 uomini , 738 donne, 71 bambine 84 bambini, 72 minori e 1,111 adulti… - GiuseppeConteIT : Don Peppe Diana non è morto invano, la camorra non avrà la meglio. Ieri a #CasaldiPrincipe ho sentito la voglia di… - meb : Il #lavoro è dignità, ma deve essere prima di tutto sicuro e giusto. Donne e uomini hanno diritto alla stessa retri… - zazoomblog : Uomini e Donne: Chi è Federico Dainese il corteggiatore di Veronica Rimondi? - #Uomini #Donne: #Federico #Dainese - danzaspada : RT @avckerman_: Il femminismo non è per tutti. Il femminismo non è per gli uomini. Il femminismo è per le donne (specifico: donne trans i… -