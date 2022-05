Ucraina, Odessa attaccata dai russi: sei missili contro la città (Di sabato 7 maggio 2022) La guerra continua: sono sei i missili da crociera lanciati oggi dalle forze russe su Odessa , nel sud dell' Ucraina . Lo riferiscono le forze di difesa ucraine del sud mentre sui social vengono ... Leggi su globalist (Di sabato 7 maggio 2022) La guerra continua: sono sei ida crociera lanciati oggi dalle forze russe su, nel sud dell'. Lo riferiscono le forze di difesa ucraine del sud mentre sui social vengono ...

Advertising

rusembitaly : ??Giornata di lutto a #Odessa Il 2 maggio 2014 in una delle piazze principali della città di Odessa è avvenuta una… - Agenzia_Italia : Lunedì sarà in vigore il coprifuoco. Zelensky: per la pace i russi tornino ai confini pre-guerra. Mosca annuncia: '… - rubio_chef : “A otto anni da questo feroce massacro compiuto dai criminali neonazisti oggi assurti a ”Eroi della patria ucraina”… - HawkeyePie : RT @lanf64: #RussianUkrainianWar. In Ucraina distrutto nella notte museo letterario a #Kharkiv. I russi non risparmiano nemmeno la cultur… - OrutraRouter : RT @La_manina__: Fase 1: ok, mandiamo armi all'Ucraina Fase 2: molto bene. Gli ucraini si stanno difendendo Fase 3: ehm, persino, ehm, Kiev… -