Ucraina | Napoli Azione | ' Draghi riferimento in Ue | Conte abbaia alla luna'

Roma, 7 mag. (Adnkronos) - "Insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio Mario Draghi rappresenta oggi, in Europa, la migliore garanzia di continuità e solidità dell'Alleanza euro-atlantica. È con questo capitale di credibilità che si presenta da Joe Biden per rafforzare le ragioni del sostegno pieno e incondizionato all'Ucraina di Volodymyr Zelenski e alla resistenza del suo popolo contro la guerra della Russia". Così Osvaldo Napoli di Azione. "Sullo sfondo restano le incertezze europee sulla politica energetica e le gravi e sempre meno tollerabili ambiguità di Viktor Orban. Draghi è atteso da prove impegnative in Europa e dovrà spendere tutto il suo prestigio e autorevolezza personale per armonizzare posizioni in qualche caso ancora distanti.

