Trieste | uccise agenti in Questura | assolto per vizio totale di mente Il padre di una vittima | “Uccisi due volte”

All'indomani dell'assoluzione di Alejandro Stephan Meran, che il 4 ottobre del 2019 uccise i poliziotti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego e ne ferì altri sette all'interno della Questura di Trieste, Fabio Demanego, padre di Matteo, affida la sua rabbia a un post su Facebook. «Spero che tutti gli attori che hanno permesso questa farsa vergognosa, partendo dai giudici, non abbiano mai bisogno dell'aiuto della polizia. Mi auguro – ha scritto l'uomo – che quando vi troverete davanti l'agente pronto ad aiutarvi vi ricordiate dei "Figli delle stelle" e proviate vergogna. Credetemi se vi dico che mi vergogno di essere italiano».

