Superlega, Ceferin: “Progetto arrogante, Juve, Real e Barça ancora a rischio sanzioni” (Di sabato 7 maggio 2022) Il presidente dell’UEFA, Aleksander Ceferin, ha rilasciato un’intervista a Marca parlando della Superlega: “I tre club promotori hanno provato a sfidarci ovunque, ma non hanno mai provato a parlarci. Ribadisco che sono liberi di giocare la propria competizione, ma guarda caso sono quelli che si sono iscritti per primi alla Champions League“. Ceferin ha poi rincarato la dose: “Sono liberi di creare la propria UEFA e fare ciò che pensano sia giusto. Il presidente della Juventus? Non voglio parlarne, ma il mio rapporto con lui è sempre stato onesto. Per quanto riguarda Florentino Perez, invece, l’ho invitato a Nyon prima che accadesse tutto ma ha annullato l’incontro il giorno prima con un messaggio. Il Progetto Superlega è stato estremamente arrogante, ma noi li ... Leggi su sportface (Di sabato 7 maggio 2022) Il presidente dell’UEFA, Aleksander, ha rilasciato un’intervista a Marca parlando della: “I tre club promotori hanno provato a sfidarci ovunque, ma non hanno mai provato a parlarci. Ribadisco che sono liberi di giocare la propria competizione, ma guarda caso sono quelli che si sono iscritti per primi alla Champions League“.ha poi rincarato la dose: “Sono liberi di creare la propria UEFA e fare ciò che pensano sia giusto. Il presidente dellantus? Non voglio parlarne, ma il mio rapporto con lui è sempre stato onesto. Per quanto riguarda Florentino Perez, invece, l’ho invitato a Nyon prima che accadesse tutto ma ha annullato l’incontro il giorno prima con un messaggio. Ilè stato estremamente, ma noi li ...

