“Stella di mare”, l’omaggio di Iskra Menarini a Lucio Dalla (Di sabato 7 maggio 2022) BOLOGNA – Dal 6 maggio è in radio “Stella di mare” il singolo di Iskra Menarini, contenuto nel suo album “Lucio dove vai? Io sono qui” (PlayAudio/Azzurra Music) disponibile in digitale e fisico (link dal sito azzurra) dallo stesso giorno. «Per un motivo familiare non ho accompagnato Lucio nel suo ultimo viaggio, la tournée in Svizzera – racconta Iskra Menarini – Da lì ricevevo i suoi messaggi: “Mi manchi… mi giro e non ci sei”. Dall’unico viaggio in cui non c’ero, non ti ho visto tornare e qui, caro Lucio, voglio farti un tributo e interpretare te». Perché Iskra Menarini “canta Lucio Dalla”? Perché lei ha imparato tutto da Lucio, perché Lucio le voleva bene e l’ha voluta con sé per 25 anni. Perché Iskra quelle canzoni ... Leggi su lopinionista (Di sabato 7 maggio 2022) BOLOGNA – Dal 6 maggio è in radio “di” il singoloMenarini, contenuto nel suo album “dove vai? Io sono qui” (PlayAudio/Azzurra Music) disponibile in digitale e fisico (link dal sito azzurra) dallo stesso giorno. «Per un motivo familiare non ho accompagnatonel suo ultimo viaggio, la tournée in Svizzera – racconta Iskra Menarini – Da lì ricevevo i suoi messaggi: “Mi manchi… mi giro e non ci sei”. Dall’unico viaggio in cui non c’ero, non ti ho visto tornare e qui, caro, voglio farti un tributo e interpretare te». Perché Iskra Menarini “canta”? Perché lei ha imparato tutto da, perchéle voleva bene e l’ha voluta con sé per 25 anni. Perché Iskra quelle canzoni ...

