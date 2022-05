Sindaco di Rieti grida: “Boia chi molla”. Fa discutere il suo comizio elettorale. VIDEO (Di sabato 7 maggio 2022) Sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti durante un comizio elettorale si è lasciato andare a un grido fascista che farà sicuramente discutere gli ambienti politici e non solo. Sindaco di Rieti grida: “Boia chi molla” Il Sindaco uscente di Rieti Antonio Cicchetti nel comizio elettorale del suo vice Sinibaldi, si è lasciato scappare uno slogan particolare e polemico. “Dobbiamo andare avanti al grido di battaglia, che è sempre il solito: Boia chi molla”. A parlare il 7 maggio mattina, nella sala dei Cordari a Rieti, è appunto il Sindaco uscente Antonio Cicchetti, passato dal Movimento ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 7 maggio 2022)di, Antonio Cicchetti durante unsi è lasciato andare a un grido fascista che farà sicuramentegli ambienti politici e non solo.di: “chi” Iluscente diAntonio Cicchetti neldel suo vice Sinibaldi, si è lasciato scappare uno slogan particolare e polemico. “Dobbiamo andare avanti al grido di battaglia, che è sempre il solito:chi”. A parlare il 7 maggio mattina, nella sala dei Cordari a, è appunto iluscente Antonio Cicchetti, passato dal Movimento ...

