Simon Yates vince la crono di Budapest, Van der Poel resta in rosa (Di sabato 7 maggio 2022) Budapest (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Simon Philip Yates vince la seconda tappa del Giro d'Italia 2022, la cronometro Budapest-Budapest di 9,2 chilometri. Il britannico della BikeExchange-Jayco taglia il traguardo in 11'50”, precedendo di tre secondi l'olandese Mathieu Van Der Poel (Alpecin-Fenix), che conserva la maglia rosa dopo la vittoria di ieri. Terza posizione per Tom Dumoulin (Jumbo-Visma, a 5?), davanti al campione italiano di specialità Matteo Sobrero (BikeExchange-Jayco), che ha chiuso in 12'03”. Domani si torna in strada per la terza tappa ancora in Ungheria, la Kaposvar-Balatonfured di 201 km.– foto LivePhotoSport –(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022)(UNGHERIA) (ITALPRESS) –Philipla seconda tappa del Giro d'Italia 2022, lametrodi 9,2 chilometri. Il britannico della BikeExchange-Jayco taglia il traguardo in 11'50”, precedendo di tre secondi l'olandese Mathieu Van Der(Alpecin-Fenix), che conserva la magliadopo la vittoria di ieri. Terza posizione per Tom Dumoulin (Jumbo-Visma, a 5?), davanti al campione italiano di specialità Matteo Sobrero (BikeExchange-Jayco), che ha chiuso in 12'03”. Domani si torna in strada per la terza tappa ancora in Ungheria, la Kaposvar-Balatonfured di 201 km.– foto LivePhotoSport –(ITALPRESS).

Advertising

Eurosport_IT : SIMON YATES SI PRENDE LA CRONO! ?????????? Che spettacolo sui 9,2km di Budapest: VDP ancora in rosa ed è secondo, Dum… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Simon Yates vince la crono di Budapest, Van der Poel resta in rosa - - Assurba84248179 : il sigillo dello scienziato Simon che mette tutti sull'attenti per la gc. #yates #Giro105 - blogsicilia : #notizie #sicilia Simon Yates vince la crono di Budapest, Van der Poel resta in rosa - - corradone91 : ????? GIRO D'ITALIA, 2A TAPPA ????? Simon #Yates sorprende i rivali nella 2a tappa del #Giro2022 e nell'insidiosa cr… -