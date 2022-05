Russell domina le seconde libere del Gp di Miami

(Di sabato 7 maggio 2022)(STATI UNITI) (ITALPRESS) – Georgeè il più veloce nelleprovedel Gran Premio didi Formula 1.Il pilota britannico della Mercedes fa segnare il suo giro migliore in 1’29?938, davanti alla Ferrari di Charles Leclerc (+0?106) e la Red Bull di Sergio Perez (+0?212). In difficoltà invece l’altra Red Bull di Max Verstappen: problemi di surriscaldamento per l’olandese che è rimasto ai box per quasi tutta la sessione. Top-5 completata da Lewis Hamilton (Mercedes) e Fernando Alonso (Alpine). Da segnalare due bandiere rosse: la prima ha avuto come protagonista Carlos Sainz (undicesimo), autore di un incidente all’uscita di curva 13. Il pilota spagnolo, dopo aver perso il controllo della sua Ferrari, è uscito illeso dalla monoposto, ma si avvicina con poca fiducia alle ...

Dopo la prima sessione di libere, che ha visto protagonista la Ferrari con Leclerc che ha dominato le FP1, davanti a Russell e Verstappen, i team tornano in pista per gli ultimi collaudi per chiudere ...MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – George Russell è il più veloce nelle seconde prove libere del Gran Premio di Miami di Formula 1.Il pilota britannico della Mercedes fa segnare il suo giro migliore in ...