PS Plus Premium: un leak preannuncia l’arrivo di Syphon Filter (Di sabato 7 maggio 2022) Continuano i leak sull’aggiunta di giochi retrò sul servizio PS Plus Premium dove, stando all’ultimo, potrebbe arrivare anche Syphon Filter È inutile girarci intorno. Per quanto siano belli ed entusiasmanti i giochi del giorno d’oggi c’è, e sempre ci sarà, una parte di pubblico che desidera giocare a titoli un po’ più “stagionati” anche sulle console moderne. Infatti, stando ad un leak, potrebbe essere arrivata l’ora anche per Syphon Filter di approdare su PS Plus Premium, ma andiamo avanti con un po’ di ordine! Syphon Filter: i primi due capitoli potrebbero arrivare (migliorati) su PS Plus Premium Qualche tempo fa (cliccate qui per saperne di più) ... Leggi su tuttotek (Di sabato 7 maggio 2022) Continuano isull’aggiunta di giochi retrò sul servizio PSdove, stando all’ultimo, potrebbe arrivare ancheÈ inutile girarci intorno. Per quanto siano belli ed entusiasmanti i giochi del giorno d’oggi c’è, e sempre ci sarà, una parte di pubblico che desidera giocare a titoli un po’ più “stagionati” anche sulle console moderne. Infatti, stando ad un, potrebbe essere arrivata l’ora anche perdi approdare su PS, ma andiamo avanti con un po’ di ordine!: i primi due capitoli potrebbero arrivare (migliorati) su PSQualche tempo fa (cliccate qui per saperne di più) ...

Advertising

okkiofino : RT @okkiofino: @nnsonogabollo Arriveremo al punto che Whatsapp Plus costringerà gli utenti non Premium a rispondere a chi WP+ minacciandolo… - okkiofino : @nnsonogabollo Arriveremo al punto che Whatsapp Plus costringerà gli utenti non Premium a rispondere a chi WP+ mina… - kimmyoungsik : RT @WhitestoneEU: Come installare e come vanno S-Pen e Sensore con Whitestone Dome Glass s... - whitestonedome : RT @WhitestoneEU: Come installare e come vanno S-Pen e Sensore con Whitestone Dome Glass s... - FromKorea5 : RT @WhitestoneEU: Come installare e come vanno S-Pen e Sensore con Whitestone Dome Glass s... -