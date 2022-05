“Ora posso dirvi tutto”. Barbara D’Urso, dopo settimane di voci l’annuncio ufficiale (Di sabato 7 maggio 2022) Per settimane e settimane non si è fatto altro che parlare di Barbara D’Urso e Mediaset e della presunta rottura totale tra la conduttrice televisiva e l’emittente guidata da Pier Silvio Berlusconi. Da parte dei diretti interessati nessuna conferma e nessuna smentita e quindi la ridda di voci ha continuato ad aumentare sensibilmente. Ora, Carmelita ha deciso di parlare e ha scelto il giorno del suo compleanno per far pubblicare un’intervista importantissima, che toglie ormai tutti i dubbi. Prima di raccontarvi cosa ha detto Barbara D’Urso su Mediaset e sul suo futuro, lei ha festeggiato il suo 65esimo compleanno. Ha dato appuntamento in un locale con vista mozzafiato sul Duomo di Milano. E l’allestimento non poteva che preannunciare la buona riuscita della festa. ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 7 maggio 2022) Pernon si è fatto altro che parlare die Mediaset e della presunta rottura totale tra la conduttrice televisiva e l’emittente guidata da Pier Silvio Berlusconi. Da parte dei diretti interessati nessuna conferma e nessuna smentita e quindi la ridda diha continuato ad aumentare sensibilmente. Ora, Carmelita ha deciso di parlare e ha scelto il giorno del suo compleanno per far pubblicare un’intervista importantissima, che toglie ormai tutti i dubbi. Prima di raccontarvi cosa ha dettosu Mediaset e sul suo futuro, lei ha festeggiato il suo 65esimo compleanno. Ha dato appuntamento in un locale con vista mozzafiato sul Duomo di Milano. E l’allestimento non poteva che preannunciare la buona riuscita della festa. ...

Advertising

RumBetti : Ma ora posso disinstallarla? Perché in vista degli stadi ho bisogno di più spazio possibile sul telefono ???? #NostressParty #Nemesis - SpeedwayGirl71 : RT @Shambelle97: IO DEVO ANCORA RIPRENDERMI DA UN LOKI MASCHILE ED UN LOKI FEMMINILE, ORA DITEMI COME POSSO RIPRENDERMI DA UN THOR MASCHILE… - nonmelafido : Ora si che posso passare un bel sabato - Annalis75327421 : RT @russogiusy1995: Ora posso fare un commento tecnico da esperta di video musicali (sì come no): MARCO MENGONI SEI IL PIÙ BONO DI TUTTI!… - Reb_turbo : @nanak0robiyaoki ok gaia mi segue ora posso vivere felice???? -

Torino, Pobega: "Milan Ora posso dire solo una cosa" Fantacalcio ® Liga Portugal: Jorge Andrade e la passione per il calcio a 360º La passione per il calcio di Jorge Andrade è a 360º, tanto da diventare ambasciatore per la Liga Portugal, rappresentadone i valori ... Coronavirus Marsica, nelle ultime 24 ore 92 nuovi contagi: 36 sono ad Avezzano Avezzano. Sono 92 i nuovi contagi da coronavirus che si sono contati nelle ultime 24 ore, 36 sono ad Avezzano. Ieri erano stati 98. A Celano i nuovi casi sono 9, 9 in più ce n'erano stati anche ieri. La passione per il calcio di Jorge Andrade è a 360º, tanto da diventare ambasciatore per la Liga Portugal, rappresentadone i valori ...Avezzano. Sono 92 i nuovi contagi da coronavirus che si sono contati nelle ultime 24 ore, 36 sono ad Avezzano. Ieri erano stati 98. A Celano i nuovi casi sono 9, 9 in più ce n'erano stati anche ieri.