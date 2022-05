Nizza-Nantes stasera in tv: data, orario e diretta streaming finale Coppa di Francia 2021/2022 (Di sabato 7 maggio 2022) Il Nizza sfiderà il Nantes nel match valevole per la finale di Coppa di Francia 2021/2022. Allo Stade de France, le due squadre si contenderanno il titolo nazionale e sono pronte a vendere cara la pelle pur di riuscirci. Il Nizza, dopo aver eliminato i favoriti del Psg, ha estromesso anche il Marsiglia per poi battere la sorpresa Versailles in semifinale. Il Nantes ha invece sconfitto nell’ordine Sochaux, Vitre, Brest, Bastia e Monaco, conquistando meritatamente l’accesso all’atto conclusivo della competizione. Appuntamento da non perdere questa sera sabato 7 maggio alle ore 21.00. La gara sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su SI Solo calcio, nonché in replica a mezzanotte su Sportitalia (in ... Leggi su sportface (Di sabato 7 maggio 2022) Ilsfiderà ilnel match valevole per ladidi. Allo Stade de France, le due squadre si contenderanno il titolo nazionale e sono pronte a vendere cara la pelle pur di riuscirci. Il, dopo aver eliminato i favoriti del Psg, ha estromesso anche il Marsiglia per poi battere la sorpresa Versailles in semi. Ilha invece sconfitto nell’ordine Sochaux, Vitre, Brest, Bastia e Monaco, conquistando meritatamente l’accesso all’atto conclusivo della competizione. Appuntamento da non perdere questa sera sabato 7 maggio alle ore 21.00. La gara sarà trasmessa ine in esclusiva su SI Solo calcio, nonché in replica a mezzanotte su Sportitalia (in ...

