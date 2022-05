Mascherine sul lavoro, Speranza: “Necessaria in tutte le occasioni in cui c’è un rischio di contagio” (Di sabato 7 maggio 2022) “E’ finito lo stato d’emergenza” Covid e sicuramente “siamo in una fase diversa: si sono ridotti gli obblighi, abbiamo sostanzialmente superato il Green pass e l’obbligo di Mascherine è limitato solo ad alcuni ambiti. Però guai a pensare che la pandemia sia magicamente scomparsa. Non c’è un pulsante che si preme e fa scomparire la pandemia. Il numero dei casi è significativo, la circolazione del virus è ancora piuttosto elevata nel nostro Paese e quindi dobbiamo tenere un elemento di attenzione”. E’ quanto dichiara il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un’intervista a Sky Tg24. Speranza ha ricordato come “i due strumenti essenziali” sono le Mascherine – su cui serve “una spinta forte alla responsabilità individuale, a utilizzarle quando c’è un rischio” sia al chiuso sia all’aperto – e poi i ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 7 maggio 2022) “E’ finito lo stato d’emergenza” Covid e sicuramente “siamo in una fase diversa: si sono ridotti gli obblighi, abbiamo sostanzialmente superato il Green pass e l’obbligo diè limitato solo ad alcuni ambiti. Però guai a pensare che la pandemia sia magicamente scomparsa. Non c’è un pulsante che si preme e fa scomparire la pandemia. Il numero dei casi è significativo, la circolazione del virus è ancora piuttosto elevata nel nostro Paese e quindi dobbiamo tenere un elemento di attenzione”. E’ quanto dichiara il ministro della Salute, Roberto, in un’intervista a Sky Tg24.ha ricordato come “i due strumenti essenziali” sono le– su cui serve “una spinta forte alla responsabilità individuale, a utilizzarle quando c’è un” sia al chiuso sia all’aperto – e poi i ...

