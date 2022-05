LIVE Giro d’Italia 2022 in DIRETTA: Simon Yates vince, Van der Poel maglia rosa. Nibali illumina (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 LA CRONACA DELLA CRONOMETRO 17.21 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronaca, classifiche, dichiarazioni, video, analisi, pagelle, la Fagianata di Riccardo Magrini e tantissimo altro. Un saluto sportivo. 17.19 Domani tappa per velocisti, Van der Poel conserverà dunque la maglia rosa sino alla tappa dell’Etna. Lì, in teoria, dovrebbe perderla, vedremo se l’olandese stupirà anche in salita. 17.16 La nuova classifica generale: 1 1 – VAN DER Poel Mathieu Alpecin-Fenix 20 4:47:11 2 24 ?22 Yates Simon Team BikeExchange – Jayco 0:11 3 25 ?22 DUMOULIN Tom Jumbo-Visma 0:164 37 ?33 SOBRERO Matteo ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA CRONACA DELLA CRONOMETRO 17.21 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronaca, classifiche, dichiarazioni, video, analisi, pagelle, la Fagianata di Riccardo Magrini e tantissimo altro. Un saluto sportivo. 17.19 Domani tappa per velocisti, Van derconserverà dunque lasino alla tappa dell’Etna. Lì, in teoria, dovrebbe perderla, vedremo se l’olandese stupirà anche in salita. 17.16 La nuova classifica generale: 1 1 – VAN DERMathieu Alpecin-Fenix 20 4:47:11 2 24 ?22Team BikeExchange – Jayco 0:11 3 25 ?22 DUMOULIN Tom Jumbo-Visma 0:164 37 ?33 SOBRERO Matteo ...

giroditalia : ???? Il Giro d'Italia 2022 è partito! Segui il live. ???? The 2022 Giro d'Italia is underway! Follow the race. ???? ¡El G… - giroditalia : ????Stage 2 of the 2022 Giro is underway! Live: - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia 2022 in DIRETTA: Simon Yates stupisce e batte Van der Poel fantastico Nibali! - #d’Italia… - fvllinglwt : Quanto ci hai messo a trovare la famiglia? L’hai cercata su aupair world? — guarda è stata una cosa che ho deciso d… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Ciclismo #Giro #cronometro Simon #Yates si prende la tappa su #VanderPoel, che però conserva la… -