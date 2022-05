LIVE Atletica, Nairobi 2022 in DIRETTA: Marcell Jacobs non correrà, è al pronto soccorso (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.48 Il debutto stagionale è dunque rimandato. L’Italia si affiderà a Filippo Tortu nella gara dei 100 metri che scatterà alle 16.55. 9.45 In questo momento Marcell Jacobs si trova in osservazione al pronto soccorso. A spiegarlo è l’allenatore Paolo Camossi: “Marcell non potrà presentarsi ai blocchi di partenza oggi perché è ancora sotto osservazione al pronto soccorso del Ruaraka Uhai Neema Hospital, gestito dalla ONG italiana World Friends. Ci teniamo a ringraziare lo staff e i medici, Gianfranco Morino e Washington Njogu, che sono stati molto attenti, cordiali e professionali con Marcell e con tutti noi. Ringraziamo anche il personale dell’Ambasciata d’Italia, in particolare ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.48 Il debutto stagionale è dunque rimandato. L’Italia si affiderà a Filippo Tortu nella gara dei 100 metri che scatterà alle 16.55. 9.45 In questo momentosi trova in osservazione al. A spiegarlo è l’allenatore Paolo Camossi: “non potrà presentarsi ai blocchi di partenza oggi perché è ancora sotto osservazione aldel Ruaraka Uhai Neema Hospital, gestito dalla ONG italiana World Friends. Ci teniamo a ringraziare lo staff e i medici, Gianfranco Morino e Washington Njogu, che sono stati molto attenti, cordiali e professionali cone con tutti noi. Ringraziamo anche il personale dell’Ambasciata d’Italia, in particolare ...

