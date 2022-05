Le brave persone sono davvero quelle giuste? (Di sabato 7 maggio 2022) È successo a tutte, almeno una volta nella vita, di sentirci impotenti davanti al fascino seducente dei cattivi ragazzi. Ma la verità è che tutte le esperienze che abbiamo vissuto ci hanno portato poi a desiderare di circondarci di brave persone. Così ecco che abbiamo iniziato ad affannarci in questa lunga ed eterna ricerca che ci porta a individuare determinate persone con le quali creare dei legami amicali o sentimentali, persone di cui fidarci e alle quali affidarci per condividere la quotidianità e la vita. Ma cos’è esattamente che ci aspettiamo da loro? E cos’è che li fa apparire davvero brave persone ai nostri occhi? Così, a intuito, potremmo sicuramente dire che le brave persone sono quelle che ... Leggi su dilei (Di sabato 7 maggio 2022) È successo a tutte, almeno una volta nella vita, di sentirci impotenti davanti al fascino seducente dei cattivi ragazzi. Ma la verità è che tutte le esperienze che abbiamo vissuto ci hanno portato poi a desiderare di circondarci di. Così ecco che abbiamo iniziato ad affannarci in questa lunga ed eterna ricerca che ci porta a individuare determinatecon le quali creare dei legami amicali o sentimentali,di cui fidarci e alle quali affidarci per condividere la quotidianità e la vita. Ma cos’è esattamente che ci aspettiamo da loro? E cos’è che li fa apparireai nostri occhi? Così, a intuito, potremmo sicuramente dire che leche ...

