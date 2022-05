‘La Fagianata’ di Riccardo Magrini | “Nibali è tiratissimo | Fortunato e Ciccone non sono da classifica”

Leggi su oasport

(Di sabato 7 maggio 2022) LA SORPRESA SIMON YATES Yates è stato una grande sorpresa, per sua fortuna non ha preso la maglia rosa, altrimenti gli sarebbe toccato far lavorare la squadra già da domani. Non si aspettava di vincere, ha fatto un numero da fenomeno. Evidentemente è in grande condizione. A me questa cronometro è piaciuta, midivertito ed entusiasmato. UNA CRONOMETRO ATIPICA Yates a cronometro aveva già vinto in passato, non è che sia fermo, il percorso ha favorito lui e Van der Poel, che hanno battuto uno specialista puro come Dumoulin. MATTEO SOBRERO, IN FUTURO, POTREBBE DIVENTARE UN UOMO DA CORSE A TAPPE? Bene Sobrero, che è arrivato quarto. In quella squadra lì dovrà lavorare per Simon Yates. Quello che può diventare in futuro è tutto da vedere, non so in salita quale sia il suo rendimento, dovrà testarsi. Oggi si è presentato bene, ha fatto una buona cronometro. GLI ...