Giro d'Italia. Lo studente Simon Yates (Di sabato 7 maggio 2022) Non ci poteva essere miglior sintesi possibile della cronometro di Budapest, per i corridori, di quell’indice con l’unghia nera del signore che contava il tempo prima del via: cinque, quattro, tre, due, uno, via. In quella mano forte e ben curata, in quel cerchio scuro sull’unghia rosacea, c’era un suggerimento per loro: ci vuole forza, serve menare, ma non dimenticatevi un minimo di dolcezza, e fate attenzione che ci vuole un attimo a darsi una martellata sul dito. Nessuno di loro ha visto quell’indice con l’unghia nera, era a favor di telecamera. Il concetto però, in qualche modo, è passato. E ben prima di quella mano. Lo studio di una cronometro del genere, abbastanza corta per non far confusione, è solitamente approfondito e preciso. Soprattutto necessario. Perché le curve erano parecchie, spesso arrivavano, in serie, dopo qualche rettilineo abbastanza lungo da prendere ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 7 maggio 2022) Non ci poteva essere miglior sintesi possibile della cronometro di Budapest, per i corridori, di quell’indice con l’unghia nera del signore che contava il tempo prima del via: cinque, quattro, tre, due, uno, via. In quella mano forte e ben curata, in quel cerchio scuro sull’unghia rosacea, c’era un suggerimento per loro: ci vuole forza, serve menare, ma non dimenticatevi un minimo di dolcezza, e fate attenzione che ci vuole un attimo a darsi una martellata sul dito. Nessuno di loro ha visto quell’indice con l’unghia nera, era a favor di telecamera. Il concetto però, in qualche modo, è passato. E ben prima di quella mano. Lo studio di una cronometro del genere, abbastanza corta per non far confusione, è solitamente approfondito e preciso. Soprattutto necessario. Perché le curve erano parecchie, spesso arrivavano, in serie, dopo qualche rettilineo abbastanza lungo da prendere ...

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 - Stage 1?? | Tappa 1?? ?? ???? @mathieuvdpoel wins in Visegrád and takes the first Maglia Rosa… - juventusfc : E' sabato. Le #JuventusWomen sono Campionesse d'Italia. Fate un giro su - giroditalia : ???? Il Giro d'Italia 2022 è partito! Segui il live. ???? The 2022 Giro d'Italia is underway! Follow the race. ???? ¡El G… - infoitsport : Classifica Giro d'Italia 2022: Mathieu Van Der Poel Maglia Rosa, Bilbao guadagna, 21° Nibali, Fortunato a 48' - infoitsport : Giro d'Italia 2022, Yates vince crono e Van der Poel resta maglia rosa -