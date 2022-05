Gf Vip, "Lulù Selassié, non sta bene, sono preoccupata", parla la sorella più piccola Clarissa (Di sabato 7 maggio 2022) Non è un periodo facile per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Lulù Selassié, dopo la rottura con Manuel Bortuzzo: lo sfogo di Clarissa su Instagram. Leggi su comingsoon (Di sabato 7 maggio 2022) Non è un periodo facile per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip,, dopo la rottura con Manuel Bortuzzo: lo sfogo disu Instagram.

Advertising

ParliamoDiNews : Gf Vip 6, Clarissa Selassié sulla sorella Lulù: “Sto in pensiero per lei…” #ClarissaHailSelassi… - zazoomblog : Gf Vip 6 Clarissa Selassié sulla sorella Lulù: “Sto in pensiero per lei perché…” - #Clarissa #Selassié #sulla… - IsaeChia : #GfVip 6, Clarissa Selassié sulla sorella Lulù: “Sto in pensiero per lei perché…” La più giovane delle principesse… - Maurizi81919065 : Penso che lasceranno l agenzia perché col fatto che Manuel sta sputtanando Lulù non possono rimanere nella stessa… - ParliamoDiNews : GF VIP: Clarissa preoccupata per sua sorella Lulù #Gfvip -