Genoa Juve, stavolta per Criscito sono lacrime di gioia (Di sabato 7 maggio 2022) Genoa Juve, stavolta il rigore di Criscito è decisivo per i tre punti: le lacrime del capitano sono di gioia Ultimo momento di partita tra Genoa Juve, Criscito si incarica della battuta del calcio di rigore che potrebbe cambiare il finale dei rossoblù. Il capitano senza paura va sul dischetto e realizza un gol pesantissimo da tre punti per il grifone. Dalle lacrime di rabbia per il rigore sbagliato nel derby, pesante come un macigno, a quelle di gioia per aver reagito insieme a squadra e tifosi in una partita complicata come quella contro i bianconeri. Il Genoa è ancora vivo e capitan Criscito ne è il trascinatore. L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 maggio 2022)il rigore diè decisivo per i tre punti: ledel capitanodiUltimo momento di partita trasi incarica della battuta del calcio di rigore che potrebbe cambiare il finale dei rossoblù. Il capitano senza paura va sul dischetto e realizza un gol pesantissimo da tre punti per il grifone. Dalledi rabbia per il rigore sbagliato nel derby, pesante come un macigno, a quelle diper aver reagito insieme a squadra e tifosi in una partita complicata come quella contro i bianconeri. Ilè ancora vivo e capitanne è il trascinatore. L'articolo proviene da Calcio News ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Clamoroso a Marassi! Vince il Genoa 2-1 contro la Juve su rigore di Criscito! - Gazzetta_it : Criscito su rigore al 96' ribalta la Juve: il Genoa continua a credere nella salvezza - sportmediaset : Criscito ribalta la Juve nel recupero: Genoa ancora in corsa per la salvezza #seriea #genoa #juve… - elkunaguero10 : RT @IlDottoBiliare: Il Genoa ha fatto 4 vittorie in campionato. Due contro il terzultimo Cagliari. Una contro il Torino (10º) Una contro… - lsndrgng : @Anse1987 Anse quindi sei Juve o Genoa -