Gazzetta: il Napoli pagherà il riscatto di Anguissa, sarà l’operazione più importante degli ultimi due anni (Di sabato 7 maggio 2022) Il Napoli pagherà al Fuhlam il riscatto per Anguissa. sarà l’operazione più importante degli ultimi due anni, scrive la Gazzetta dello Sport. Un rendimento soddisfacente che ha convinto il presidente Aurelio De Laurentiis a investire i 15 milioni fissati per esercitare il diritto di riscatto con gli inglesi del Fulham. Un pagamento che avverrà in tre rate annuali da 5 milioni e dunque ben ammortizzabile in prospettiva. Anguissa diventa pilastro anche del Napoli che sarà in un centrocampo che guardando avanti – con Fabian Ruiz e Piotr Zielinski che potrebbero partire – ha bisogno di certezze. E sicuramente il camerunese è fra questi. ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 7 maggio 2022) Ilal Fuhlam ilperpiùdue, scrive ladello Sport. Un rendimento soddisfacente che ha convinto il presidente Aurelio De Laurentiis a investire i 15 milioni fissati per esercitare il diritto dicon gli inglesi del Fulham. Un pagamento che avverrà in tre rate annuali da 5 milioni e dunque ben ammortizzabile in prospettiva.diventa pilastro anche delchein un centrocampo che guardando avanti – con Fabian Ruiz e Piotr Zielinski che potrebbero partire – ha bisogno di certezze. E sicuramente il camerunese è fra questi. ...

